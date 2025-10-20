[Activité Enfant] Viens fabriquer ton mobile des Abysses ! ESTRAN Cité de la Mer Dieppe

[Activité Enfant] Viens fabriquer ton mobile des Abysses ! ESTRAN Cité de la Mer Dieppe lundi 20 octobre 2025.

[Activité Enfant] Viens fabriquer ton mobile des Abysses !

ESTRAN Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 15:30:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24

Pendant les vacances scolaires, un animateur de l’ESTRAN Cité de la Mer t’aidera à réaliser un mobile des Abysses.

Explore les profondeurs de l’océan à la recherche des créatures étranges tapies dans le secret des abysses.

Cette activité doit être réalisé sous la responsabilité d’un parent au sein du musée. Les parents peuvent donc visiter le musée pendant que les enfants sont à l’ activité.

Formule à 8, 50 euros activité +visite libre du musée.

Pour les personnes qui assistent aux activités plusieurs fois l’année et qui ne veulent pas payer la visite à chaque fois, des cartes membres sont à votre disposition. .

ESTRAN Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

English : [Activité Enfant] Viens fabriquer ton mobile des Abysses !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Activité Enfant] Viens fabriquer ton mobile des Abysses ! Dieppe a été mis à jour le 2025-08-23 par Seine-Maritime Attractivité