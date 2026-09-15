Activité enfants – Ma tortue en porcelaine – avec Anne Merlet, céramiste Musée national Adrien Dubouché Limoges
jeudi 22 octobre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Activité enfants – Ma tortue en porcelaine – avec Anne Merlet, céramiste
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22 12:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Deux heures pour découvrir la technique du coulage et de création d’une porcelaine en fabriquant sa propre tortue ! Pratiquez cette technique fascinante avant d’ajouter des éléments décoratifs sur votre tortue en porcelaine. Les productions pourront être récupérées quelques semaines après l’activité.
Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans. Sur inscription. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Activité enfants – Ma tortue en porcelaine – avec Anne Merlet, céramiste
L’événement Activité enfants – Ma tortue en porcelaine – avec Anne Merlet, céramiste Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres de Limousin
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