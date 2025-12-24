Activité enfants Mon petit gri-gri magique, Musée national Adrien Dubouché Limoges
Activité enfants Mon petit gri-gri magique, Musée national Adrien Dubouché Limoges mercredi 11 février 2026.
Activité enfants Mon petit gri-gri magique
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11 2026-04-08
Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre.
Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans uniquement.
Accompagné d’une guide-conférencière, votre enfant va découvrir l’exposition Les Énergies de la terre sous le signe du rêve et des émotions. Entre objets magiques, sorcellerie et rituels, place à l’émerveillement. Puis chacun imaginera et réalisera son porte-bonheur en argile ! .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
