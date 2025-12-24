Activité enfants Mon petit gri-gri magique, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Activité enfants Mon petit gri-gri magique

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre.

Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans uniquement.

Accompagné d’une guide-conférencière, votre enfant va découvrir l’exposition Les Énergies de la terre sous le signe du rêve et des émotions. Entre objets magiques, sorcellerie et rituels, place à l’émerveillement. Puis chacun imaginera et réalisera son porte-bonheur en argile ! .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

