Activité enfants On s’amuse avec la porcelaine froide !, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-04-25

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre.

Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans uniquement.

Saviez-vous que le kaolin, la matière première de la porcelaine, n’est pas renouvelable ? Votre enfant découvrira les secrets de cette matière et les solutions mises en place pour créer une porcelaine éco-responsable. Puis place à l’atelier, pour créer une porcelaine sans kaolin la porcelaine froide ! .

