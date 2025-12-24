Activité enfants On s’amuse avec la porcelaine froide !, Musée national Adrien Dubouché Limoges
Activité enfants On s’amuse avec la porcelaine froide !
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
fin : 2026-04-25
Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre.
Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans uniquement.
Saviez-vous que le kaolin, la matière première de la porcelaine, n’est pas renouvelable ? Votre enfant découvrira les secrets de cette matière et les solutions mises en place pour créer une porcelaine éco-responsable. Puis place à l’atelier, pour créer une porcelaine sans kaolin la porcelaine froide ! .
