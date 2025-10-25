Activité enfants Tic-tac, quelle heure est-il ? Musée national Adrien Dubouché Limoges

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Entendez-vous le tic-tac ? C’est l’heure de participer à un jeu de piste au rythme du temps qui passe ! Horloges, pendules ou cadrans scolaires sont cachés dans le musée. Les enfants devront les retrouver à travers des épreuves et des jeux de recherche. L’activité se poursuivra en atelier où chacun créera sa pendule sur une assiette en porcelaine !

Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 12 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

