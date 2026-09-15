Activité enfants – Un chocolat chaud pour les vacances de Noël Musée national Adrien Dubouché Limoges
jeudi 24 décembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Activité enfants – Un chocolat chaud pour les vacances de Noël
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-24 14:30:00
fin : 2026-12-30 16:00:00
Date(s) :
2026-12-24 2026-12-30
Quoi de mieux que de se lover dans un fauteuil avec une histoire et un bon chocolat chaud ? Mais pour cela faut-il déjà avoir une tasse ! Venez réaliser cette activité dans les collections puis direction l’atelier pour peindre et personnaliser votre propre tasse en porcelaine !
Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans. Sur inscription. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Activité enfants – Un chocolat chaud pour les vacances de Noël
L’événement Activité enfants – Un chocolat chaud pour les vacances de Noël Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres de Limousin
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