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Activité enfants – Un chocolat chaud pour les vacances de Noël Musée national Adrien Dubouché Limoges

jeudi 24 décembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges

Activité enfants – Un chocolat chaud pour les vacances de Noël Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
jeudi 24 décembre 2026
Fin
jeudi 24 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée national Adrien Dubouché
Adresse
8Bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 Tarif de base - plein tarif

Limoges

Activité enfants – Un chocolat chaud pour les vacances de Noël

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-24 14:30:00
fin : 2026-12-30 16:00:00

Date(s) :
2026-12-24 2026-12-30

Quoi de mieux que de se lover dans un fauteuil avec une histoire et un bon chocolat chaud ? Mais pour cela faut-il déjà avoir une tasse ! Venez réaliser cette activité dans les collections puis direction l’atelier pour peindre et personnaliser votre propre tasse en porcelaine !

Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans. Sur inscription.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06  mnad@cultival.fr

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English : Activité enfants – Un chocolat chaud pour les vacances de Noël

L’événement Activité enfants – Un chocolat chaud pour les vacances de Noël Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres de Limousin

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