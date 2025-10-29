Activité enfants Une chouette pour le sapin avec l’artiste Anne Merlet Musée national Adrien Dubouché Limoges

Activité enfants Une chouette pour le sapin avec l’artiste Anne Merlet Musée national Adrien Dubouché Limoges mercredi 29 octobre 2025.

Activité enfants Une chouette pour le sapin avec l’artiste Anne Merlet

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Noël au musée avec la céramiste Anne Merlet. Aux côtés d’Anne Merlet, les enfants sont invités à découvrir la technique du coulage pour réaliser une petite chouette en porcelaine. Après cuisson, elle pourra être installée dans le sapin du musée ou à la maison ! Les productions pourront être récupérées au musée quelques semaines après l’activité.

Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 8 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

English : Activité enfants Une chouette pour le sapin avec l’artiste Anne Merlet

German : Activité enfants Une chouette pour le sapin avec l’artiste Anne Merlet

Italiano :

Espanol : Activité enfants Une chouette pour le sapin avec l’artiste Anne Merlet

L’événement Activité enfants Une chouette pour le sapin avec l’artiste Anne Merlet Limoges a été mis à jour le 2025-09-20 par SPL Terres de Limousin