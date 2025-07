Activité équestre en binôme Sauveterre-de-Rouergue

Activité équestre en binôme Sauveterre-de-Rouergue mardi 8 juillet 2025.

Activité équestre en binôme

La Rouyrie Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-08

Participez pour un cours particulier à deux !

Parent/enfant, fratrie, cousins,… de 4 ans jusqu’aux adultes !

1h30 sur rendez-vous. .

La Rouyrie Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 65 25 51 31 equi.lavanco@gmail.com

English :

Join us for a private lesson for two!

German :

Machen Sie mit bei einer Nachhilfestunde zu zweit!

Italiano :

Unitevi a noi per una lezione privata per due!

Espanol :

¡Únase a nosotros para una clase privada para dos!

L’événement Activité équestre en binôme Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)