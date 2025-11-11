Activité équestre en famille Lieu-dit La Sudrie Bourrou

Activité équestre en famille

Lieu-dit La Sudrie Centre équestre Domaine de la Sudrie Bourrou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 09:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Venez découvrir le sport de votre enfant !

* 9h-10h30 13h30-15h, pour les parents qui n’ont jamais monté ou débutants

* 10h30-12h 15h30-17h , pour les parents intermédiaires et les plus confirmés

Centre équestre de Bourrou 06 62 51 28 76

Activités Parents-enfants venez découvrir le sport de votre enfant et vous muser en famille !

* 9h-10h30 13h30-15h, pour les parents qui n’ont jamais monté ou débutants

– Comprendre le cheval

– S’occuper du cheval

– Découverte sur un parcours de travail à pied

– Découverte des bases à cheval

Possibilité de tout faire à pied

* 10h30-12h 15h30-17h , pour les parents intermédiaires et les plus confirmés

– S’occuper du cheval

– Jeux à pied et montés

– Relais sous forme de compétition

Centre équestre de Bourrou 06 62 51 28 76 .

Lieu-dit La Sudrie Centre équestre Domaine de la Sudrie Bourrou 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 51 28 76

English : Activité équestre en famille

Come and discover your child’s sport!

* 9h-10h30 13h30-15h, for parents who have never ridden or beginners

* 10.30am-12pm/3.30pm-5pm, for intermediate and more experienced parents

Center équestre de Bourrou 06 62 51 28 76

German : Activité équestre en famille

Kommen Sie und entdecken Sie die Sportart Ihres Kindes!

* 9.00-10.30 Uhr 13.30-15.00 Uhr, für Eltern, die noch nie geritten sind oder Anfänger

* 10.30-12 Uhr 15.30-17 Uhr , für Eltern mit mittlerer Reife und Fortgeschrittene

Centre équestre de Bourrou 06 62 51 28 76

Italiano :

Venite a scoprire lo sport del vostro bambino!

* 9.00-10.30 13.30-15.00, per i genitori che non hanno mai cavalcato o per i principianti

* 10.30-12.00/15.30-17.00, per genitori intermedi e più esperti

Centro equestre di Bourrou 06 62 51 28 76

Espanol : Activité équestre en famille

¡Venga a descubrir el deporte de su hijo!

* de 9:00 a 22:30 de 13:30 a 15:00, para padres que nunca han montado o principiantes

* de 10.30 a 12.00 y de 15.30 a 17.00, para padres de nivel intermedio y más experimentados

Centro Ecuestre de Bourrou 06 62 51 28 76

L’événement Activité équestre en famille Bourrou a été mis à jour le 2025-11-06 par Vallée de l’Isle en Périgord