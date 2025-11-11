Activité équestre en famille Lieu-dit La Sudrie Bourrou
Activité équestre en famille Lieu-dit La Sudrie Bourrou mardi 11 novembre 2025.
Activité équestre en famille
Lieu-dit La Sudrie Centre équestre Domaine de la Sudrie Bourrou Dordogne
Début : 2025-11-11 09:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Venez découvrir le sport de votre enfant !
* 9h-10h30 13h30-15h, pour les parents qui n’ont jamais monté ou débutants
* 10h30-12h 15h30-17h , pour les parents intermédiaires et les plus confirmés
Centre équestre de Bourrou 06 62 51 28 76
Activités Parents-enfants venez découvrir le sport de votre enfant et vous muser en famille !
* 9h-10h30 13h30-15h, pour les parents qui n’ont jamais monté ou débutants
– Comprendre le cheval
– S’occuper du cheval
– Découverte sur un parcours de travail à pied
– Découverte des bases à cheval
Possibilité de tout faire à pied
* 10h30-12h 15h30-17h , pour les parents intermédiaires et les plus confirmés
– S’occuper du cheval
– Jeux à pied et montés
– Relais sous forme de compétition
Centre équestre de Bourrou 06 62 51 28 76 .
Lieu-dit La Sudrie Centre équestre Domaine de la Sudrie Bourrou 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 51 28 76
English : Activité équestre en famille
Come and discover your child’s sport!
* 9h-10h30 13h30-15h, for parents who have never ridden or beginners
* 10.30am-12pm/3.30pm-5pm, for intermediate and more experienced parents
Center équestre de Bourrou 06 62 51 28 76
German : Activité équestre en famille
Kommen Sie und entdecken Sie die Sportart Ihres Kindes!
* 9.00-10.30 Uhr 13.30-15.00 Uhr, für Eltern, die noch nie geritten sind oder Anfänger
* 10.30-12 Uhr 15.30-17 Uhr , für Eltern mit mittlerer Reife und Fortgeschrittene
Centre équestre de Bourrou 06 62 51 28 76
Italiano :
Venite a scoprire lo sport del vostro bambino!
* 9.00-10.30 13.30-15.00, per i genitori che non hanno mai cavalcato o per i principianti
* 10.30-12.00/15.30-17.00, per genitori intermedi e più esperti
Centro equestre di Bourrou 06 62 51 28 76
Espanol : Activité équestre en famille
¡Venga a descubrir el deporte de su hijo!
* de 9:00 a 22:30 de 13:30 a 15:00, para padres que nunca han montado o principiantes
* de 10.30 a 12.00 y de 15.30 a 17.00, para padres de nivel intermedio y más experimentados
Centro Ecuestre de Bourrou 06 62 51 28 76
L’événement Activité équestre en famille Bourrou a été mis à jour le 2025-11-06 par Vallée de l’Isle en Périgord