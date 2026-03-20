Activité escalade (12-16 ans) Base de loisirs du Palais Le Palais-sur-Vienne
Activité escalade (12-16 ans) Base de loisirs du Palais Le Palais-sur-Vienne mardi 14 avril 2026.
Activité escalade (12-16 ans)
Base de loisirs du Palais 2 Avenue François Mitterrand Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 7 – 7 – 14 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
La base de loisirs du Palais-sur-Vienne propose une activité escalade destinée aux enfants et aux adolescents, entre 12 et 16 ans.
Le départ se fait à la base de loisirs vers un des gymnases.
Inscriptions auprès de la base de loisirs palaisienne. .
Base de loisirs du Palais 2 Avenue François Mitterrand Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 32 77 base.nautique@lepalaissurvienne.fr
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English : Activité escalade (12-16 ans)
L’événement Activité escalade (12-16 ans) Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole