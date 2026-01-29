Activité escalade (adultes) Gymnase Maison Rouge Le Palais-sur-Vienne

Activité escalade (adultes)

La base de loisirs du Palais-sur-Vienne propose une activité escalade destinée aux adultes.

Inscriptions auprès de la base de loisirs palaisienne. .

Gymnase Maison Rouge 14 Allée de Maison Rouge Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 32 77 base.nautique@lepalaissurvienne.fr

