Activité éveil sportif (5-7 ans) Gymnase Paul Marcheissoux Le Palais-sur-Vienne

Gymnase Paul Marcheissoux 1 Avenue Sadi Carnot Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 7 – 7 – 14 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
2026-02-12
La base de loisirs du Palais-sur-Vienne organise une activité éveil sportif destinée aux enfants entre 5 et 7 ans.
Inscriptions auprès de la base de loisirs palaisienne. .
+33 5 55 35 32 77 base.nautique@lepalaissurvienne.fr
