Activité famille décoration d’une caisse en bois Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Beaune

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Avenue Charles de Gaulle Beaune Côte-d’Or
Début : 2025-12-20 15:00:00
2025-12-20
Pour cette activité en famille, nous vous proposons de décorer une jolie caisse en bois.
Collage, peinture, paillettes… la créativité sera au rendez-vous !
Les adultes pourront l’offrir accompagnée d’une bouteille, tandis que les plus jeunes auront l’occasion de créer leur propre boîte aux trésors.
Activité pour les enfants de 6 à 12 ans
Cette activité, encadrée par une médiatrice, est proposée au tarif de 16 € pour un duo adulte/enfant.
Informations activité de 2h, le 20 décembre à 15h
Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Avenue Charles de Gaulle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
