Activité famille décoration d’une caisse en bois Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Beaune

Pour cette activité en famille, nous vous proposons de décorer une jolie caisse en bois.

Collage, peinture, paillettes… la créativité sera au rendez-vous !

Les adultes pourront l’offrir accompagnée d’une bouteille, tandis que les plus jeunes auront l’occasion de créer leur propre boîte aux trésors.

Activité pour les enfants de 6 à 12 ans

Cette activité, encadrée par une médiatrice, est proposée au tarif de 16 € pour un duo adulte/enfant.

Informations activité de 2h, le 20 décembre à 15h

