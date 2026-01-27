[Activité famille] Fabrique ta boule de graines pour les oiseaux Tourville-sur-Arques

[Activité famille] Fabrique ta boule de graines pour les oiseaux

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24

Pendant les vacances d’hiver, le château de Miromesnil propose d’en apprendre plus sur nos oiseaux ! Venez participer à notre atelier pour découvrir qui sont nos voltigeurs de l’hiver et surtout venez fabriquer votre boule de graisse et de graines et repartez avec !

Pour les petits et les grands ! 10€ pour les enfants et 8€ pour les adultes.

Accès libre au parc du château après la visite.

> Réservation obligatoire 06 33 94 89 47 .

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 +33 6 33 94 89 47 scolaires.miromesnil@gmail.com

