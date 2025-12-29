Activité famille Initiation au tir à l’arc Chapelle-des-Bois
4 route du Jura, les Antoines Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-10 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03
Venez vous essayer à l’art du tir à l’arc en famille. Le temps d’une après-midi devenez Guillaume Tell ou Robin des bois.
Réservation obligatoire. .
4 route du Jura, les Antoines Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 55 89 99 naturodysseejura@gmail.com
