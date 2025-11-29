Activité famille/jeune public contes de Noël Sélestat

Activité famille/jeune public contes de Noël Sélestat samedi 29 novembre 2025.

Début : Samedi 2025-11-29 14:30:00

Océane Roma, conteuse, vous accueille dans l’espace d’exposition permanente et partage quelques histoires de Noël avec vous

Pour les familles. .

1 Place du Dr Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 contact@bibliotheque-humaniste.fr

English :

Océane Roma, storyteller, welcomes you to the permanent exhibition area and shares a few Christmas stories with you

German :

Die Geschichtenerzählerin Océane Roma empfängt Sie im Bereich der Dauerausstellung und teilt mit Ihnen einige Weihnachtsgeschichten

Italiano :

Océane Roma, cantastorie, vi accoglie nell’area della mostra permanente e condivide con voi alcune storie di Natale

Espanol :

Océane Roma, cuentacuentos, le da la bienvenida al espacio de exposición permanente y comparte con usted algunas historias navideñas

