Informations pratiques

Port-Louis

Activité famille « lanterne d’Halloween » au musée national de la Marine

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:30:00

fin : 2026-10-28 15:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Au terme d’une histoire légendaire sur les naufrageurs, les enfants fabriqueront leur lanterne d’Halloween pour percer cette fameuse nuit de la lumière ! .

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72

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English :

L’événement Activité famille « lanterne d’Halloween » au musée national de la Marine Port-Louis a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 56