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Activité famille « lanterne d’Halloween » au musée national de la Marine Citadelle de Port-Louis Port-Louis

mercredi 28 octobre 2026 · Citadelle de Port-Louis · Port-Louis

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Citadelle de Port-Louis
Adresse
Avenue du Fort de l'Aigle
Ville
56290 Port-Louis
Département
Morbihan
Tarif

Port-Louis

Activité famille « lanterne d’Halloween » au musée national de la Marine

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:30:00
fin : 2026-10-28 15:30:00

Date(s) :
2026-10-28

Au terme d’une histoire légendaire sur les naufrageurs, les enfants fabriqueront leur lanterne d’Halloween pour percer cette fameuse nuit de la lumière !   .

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72 

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English :

L’événement Activité famille « lanterne d’Halloween » au musée national de la Marine Port-Louis a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 56

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