Activité famille Potions de sorcières

Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Entre imaginaire et découverte des plantes qui soignent, venez concevoir votre potion.

Tournez trois fois autour du chaudron, un peu de bave de limace ou de poudre de fée et c’est prêt à être dégusté (ou pas) ! .

Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Activité famille Potions de sorcières

L’événement Activité famille Potions de sorcières Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)