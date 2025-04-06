Activité famille Potions de sorcières Cosne-Cours-sur-Loire
Activité famille Potions de sorcières Cosne-Cours-sur-Loire jeudi 16 avril 2026.
Activité famille Potions de sorcières
Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:30:00
fin : 2026-04-16 16:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Entre imaginaire et découverte des plantes qui soignent, venez concevoir votre potion.
Tournez trois fois autour du chaudron, un peu de bave de limace ou de poudre de fée et c’est prêt à être dégusté (ou pas) ! .
Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Activité famille Potions de sorcières
L’événement Activité famille Potions de sorcières Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)