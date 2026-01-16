Activité Familles De Porte en Porte Espace patrimoine Chalon-sur-Saône

Activité Familles De Porte en Porte

Espace patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

À 14h pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents.

Activité à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à l’observation de portes anciennes de maisons du centre-ville.

Nous chercherons tous ensemble, au détour d’une ruelle, ces marteaux-frappeurs, ancêtres des sonnettes électriques qui décorent encore aujourd’hui les entrées de motifs curieux d’animaux ou de personnages.

Puis le temps d’une activité ludique chacun, petit et grand, pourra réaliser son propre décor inspiré des découvertes faites pendant la visite.

Sur réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98. .

Espace patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Activité Familles De Porte en Porte

L’événement Activité Familles De Porte en Porte Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-16 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I