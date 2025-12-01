Activité familles Plantes cachées Chalon-sur-Saône

Activité familles Plantes cachées

À 14h pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents.

Activité à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à la recherche d’une décoration végétale sculptée dans le bois, le métal et la pierre, à portée des petites mains.

Le parcours cheminera de la place du Châtelet à la cathédrale, pour nous permettre d’observer portes et barrières, de reconnaître fruits et feuilles, et aussi d’arriver à identifier variétés de fleurs ou symboles des quatre saisons.

Des activités manuelles s’inspireront directement des plantes cachées dans la ville.

Sur réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98.

Places limitées. .

Espace patrimoine Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

