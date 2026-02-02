Activité florale

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble propose aux familles de multiples activités sur les périodes des vacances.

Celles-ci sont proposées par des bénévoles du territoire.

Elles sont accessibles à tout âge, 0 à 99 ans, habitant de Condé-sur-Vire et les communes alentours.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations ou inscriptions. .

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 44 96 76 43 polefamille@bveconde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Activité florale

L’événement Activité florale Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Saint-Lô