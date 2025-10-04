Activité Fresque de la Biodiversité Maison de la Rivière Allier Moulins

Activité Fresque de la Biodiversité Maison de la Rivière Allier Moulins samedi 4 octobre 2025.

Activité Fresque de la Biodiversité

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-04 17:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Envie d’en savoir plus sur la biodiversité ce qu’elle permet et ce qui la dégrade ? Et comment on peut agir à petite ou grande échelle ?

.

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 11 bienvenue@moulins-tourisme.com

English :

Want to find out more about biodiversity: what it does and what it does wrong? And how you can take action on a small or large scale?

German :

Lust, mehr über Biodiversität zu erfahren: Was sie ermöglicht und was sie beeinträchtigt? Und wie man im Kleinen oder Großen handeln kann?

Italiano :

Volete saperne di più sulla biodiversità: cosa fa e cosa fa male? E come potete agire su piccola o grande scala?

Espanol :

¿Quiere saber más sobre la biodiversidad: qué hace y qué hace mal? ¿Y cómo puede actuar a pequeña o gran escala?

L’événement Activité Fresque de la Biodiversité Moulins a été mis à jour le 2025-08-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région