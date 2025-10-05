Activité Fresque du Climat Maison de la Rivière Allier Moulins

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins Allier

Début : 2025-10-05 14:30:00

fin : 2025-10-05 17:30:00

2025-10-05

Envie d’en savoir plus sur le climat pour agir efficacement, tout en passant un bon moment ? Cet atelier ludique et participatif est pour vous.

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 11 bienvenue@moulins-tourisme.com

English :

Want to learn more about the climate so you can take effective action, while having a great time? This fun, participatory workshop is for you.

German :

Haben Sie Lust, mehr über das Klima zu erfahren, um effektiv handeln zu können, und dabei eine gute Zeit zu verbringen? Dann ist dieser spielerische und partizipative Workshop genau das Richtige für Sie.

Italiano :

Volete saperne di più sul clima per poter agire in modo efficace, divertendovi allo stesso tempo? Allora questo workshop divertente e interattivo fa al caso vostro.

Espanol :

¿Quieres saber más sobre el clima para actuar eficazmente y pasártelo bien? Entonces este taller divertido e interactivo es para ti.

