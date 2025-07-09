Activité jardins extraordinaires au Musées des beaux-Arts Angers

Activité jardins extraordinaires au Musées des beaux-Arts

14 rue du musée Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-08-20 10:30:00

fin : 2025-08-20 11:45:00

2025-08-20

Pars explorer les jardins virtuels de Miguel Chevalier et crée ta fleur extraordinaire ! .

14 rue du musée Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38 musees@ville.angers.fr

