Activité jardins extraordinaires au Musées des beaux-Arts Angers
Activité jardins extraordinaires au Musées des beaux-Arts Angers mercredi 20 août 2025.
Activité jardins extraordinaires au Musées des beaux-Arts
14 rue du musée Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-20 10:30:00
fin : 2025-08-20 11:45:00
Date(s) :
2025-08-20
Pars explorer les jardins virtuels de Miguel Chevalier et crée ta fleur extraordinaire ! .
14 rue du musée Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38 musees@ville.angers.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Activité jardins extraordinaires au Musées des beaux-Arts Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers