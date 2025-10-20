ACTIVITE JEU LUDOTHEQUE MONTREJEAU LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX Montréjeau
LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne
Début : 2025-10-20 13:30:00
fin : 2025-10-20 17:00:00
2025-10-20
Viens jouer et créer!
Aprés midi autour du jeu et des activités manuelles .
LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 79 60 ludo.montrejeau@la5c.fr
English :
Come play and create!
German :
Komm, spiel und kreativ!
Italiano :
Venite a giocare e a creare!
Espanol :
¡Ven a jugar y a crear!
