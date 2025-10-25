Activité jeunesse Estampes et Manga La Micro-Folie Surgères

Activité jeunesse Estampes et Manga La Micro-Folie Surgères samedi 25 octobre 2025.

Activité jeunesse Estampes et Manga

La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-10-25 13:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Venez découvrir l’influence de l’estampe japonaise sur vos mangas préférés ! Un peu d’art et d’histoire, avant une activité pratique pour créer votre propre marque page.

Inscription par téléphone ou par mail.

La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

English :

Discover the influence of Japanese prints on your favorite manga! A little art and history, before a hands-on activity to create your own bookmark.

Registration by phone or e-mail.

German :

Entdecken Sie den Einfluss japanischer Drucke auf Ihre Lieblingsmangas! Ein bisschen Kunst und Geschichte, bevor Sie in einer praktischen Aktivität Ihr eigenes Lesezeichen erstellen.

Anmeldung per Telefon oder E-Mail.

Italiano :

Venite a scoprire l’influenza delle stampe giapponesi sui vostri manga preferiti! Un po’ di arte e di storia, prima di un’attività pratica per creare il proprio segnalibro.

Iscrizione per telefono o e-mail.

Espanol :

Ven a descubrir la influencia de los grabados japoneses en tu manga favorito Un poco de arte e historia, antes de una actividad práctica para crear tu propio marcapáginas.

Inscripción por teléfono o correo electrónico.

