Activité : Jeux de société Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Jeux de société à destination des 6-10 ans, le dernier dernier mercredi du mois. Sans inscription.

Jeux de société à destination des 6-10 ans

Le mercredi 17 décembre 2025

Le mercredi 26 novembre 2025

gratuit

Entrée libre

Public enfants. A partir de 6 ans.

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/