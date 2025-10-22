[Activité] Jeux de société Médiathèque municipale Jean Arambel Offranville

[Activité] Jeux de société

Médiathèque municipale Jean Arambel / Avenue de la Hêtraie Offranville Seine-Maritime

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22 2025-10-29 2026-02-18 2026-02-25

La médiathèque Jean Arambel anime les vacances scolaires avec des après-midis Jeux de Société.

En famille ou entre amis, venez vous défier et vous amuser, tester des jeux encore inconnus pour vous.

Convivialité et amusement au rendez-vous à chacune des sessions de jeux à Offranville. .

Médiathèque municipale Jean Arambel / Avenue de la Hêtraie Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 48 17 mediatheque@offranville.fr

