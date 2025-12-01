Activité jeux de société Salle des fêtes Villiers-Louis
Activité jeux de société Salle des fêtes Villiers-Louis jeudi 18 décembre 2025.
Activité jeux de société
Salle des fêtes D40 Villiers-Louis Yonne
Début : 2025-12-18 16:30:00
fin : 2025-12-18 19:00:00
2025-12-18
Venez jouer au jeux de société avec les enfants de la garderie !
Vous pouvez apporter vos propres jeux de société !
Goûter et boissons offerts par la commune ! .
Salle des fêtes D40 Villiers-Louis 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 22 13
