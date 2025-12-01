Activité jeux de société Salle des fêtes Villiers-Louis

Activité jeux de société Salle des fêtes Villiers-Louis jeudi 18 décembre 2025.

Activité jeux de société

Salle des fêtes D40 Villiers-Louis Yonne

Début : 2025-12-18 16:30:00
fin : 2025-12-18 19:00:00

2025-12-18

Venez jouer au jeux de société avec les enfants de la garderie !
Vous pouvez apporter vos propres jeux de société !
Goûter et boissons offerts par la commune !   .

Salle des fêtes D40 Villiers-Louis 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 22 13 

