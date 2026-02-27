Activité la malle du capitaine Leblanc

Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-04-01

Cette activité permet aux élèves de comprendre le contexte et les réalités de la Première Guerre mondiale à travers les objets du capitaine Aristide Leblanc, tout en découvrant le rôle stratégique du Hartmannswillerkopf. Elle développe leur capacité à analyser des sources historiques, à mettre en relation objets et événements, et les sensibilise au devoir de mémoire ainsi qu’aux conséquences humaines du conflit.

Le temps d’un atelier, vous allez explorer de manière ludique le quotidien de soldats français et allemand en 1914-1918. Leurs objets vous aideront à comprendre ce qu’ils ont vécu pendant la guerre, en particulier au Hartmannswillerkopf. Une autre façon de découvrir leurs histoires ! .

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 groupes@tourisme-thann-cernay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This activity enables students to understand the context and realities of the First World War through the objects of Captain Aristide Leblanc, while discovering the strategic role of the Hartmannswillerkopf. It develops their ability to analyze historical sources and relate objects to events, and raises their awareness of the duty to remember, as well as the human consequences of the conflict.

L’événement Activité la malle du capitaine Leblanc Wattwiller a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay