Activité L’Ayurveda en France, effet de mode ou ressource intéressante ? Université Populaire, grande salle Bourg-lès-Valence
Université Populaire, grande salle 20 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
Date(s) :
2025-12-05
L’Ayurvéda, « connaissance de la vie » en sanskrit, est l’objet d’un intérêt croissant ces dernières décennies.
Université Populaire, grande salle 20 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com
English :
Ayurveda, « knowledge of life » in Sanskrit, has been the subject of growing interest in recent decades.
German :
Ayurveda, das Sanskritwort für « Wissen vom Leben », ist in den letzten Jahrzehnten zunehmend in den Fokus des Interesses gerückt.
Italiano :
L’Ayurveda, in sanscrito « conoscenza della vita », è stato oggetto di un crescente interesse negli ultimi decenni.
Espanol :
El ayurveda, que en sánscrito significa « conocimiento de la vida », ha sido objeto de creciente interés en las últimas décadas.
