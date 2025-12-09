Activité Le dollar restera-t-il toujours roi ? Maison de la Vie Associative, salle Aubrac Valence
Activité Le dollar restera-t-il toujours roi ? Maison de la Vie Associative, salle Aubrac Valence mardi 9 décembre 2025.
Activité Le dollar restera-t-il toujours roi ?
Maison de la Vie Associative, salle Aubrac 74 Route de Montelier Valence Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09 18:00:00
fin : 2025-12-09 18:00:00
Date(s) :
2025-12-09
Depuis 1944, le système monétaire international repose essentiellement sur le rôle pivot qu’exerce le dollar et la confiance acceptée ou subie que lui manifestent les différents Etats-Nations.
.
Maison de la Vie Associative, salle Aubrac 74 Route de Montelier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com
English :
Since 1944, the international monetary system has been based essentially on the pivotal role played by the dollar and the trust placed in it by the various nation-states.
German :
Seit 1944 beruht das internationale Währungssystem im Wesentlichen auf der zentralen Rolle des Dollars und dem Vertrauen, das die verschiedenen Nationalstaaten in ihn setzen oder ihm entgegenbringen.
Italiano :
Dal 1944, il sistema monetario internazionale si basa essenzialmente sul ruolo centrale del dollaro e sulla fiducia in esso riposta dai vari Stati nazionali.
Espanol :
Desde 1944, el sistema monetario internacional se ha basado esencialmente en el papel central desempeñado por el dólar y la confianza depositada en él por los distintos Estados nacionales.
L’événement Activité Le dollar restera-t-il toujours roi ? Valence a été mis à jour le 2025-08-08 par Valence Romans Tourisme