Activité L’EFT et ses bienfaits libérer ses émotions, soulager ses douleurs MPT Petit Charran Valence

Activité L’EFT et ses bienfaits libérer ses émotions, soulager ses douleurs

MPT Petit Charran 30 rue Henri-Dunant Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 18:00:00

fin : 2026-02-24 19:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Venez découvrir une méthode simple, rapide et efficace pour vos proches et vous-même. Cette technique de libération émotionnelle permet d’apaiser stress, anxiété, douleurs physiques et autres problèmes émotionnels.

MPT Petit Charran 30 rue Henri-Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com

Come and discover a simple, fast and effective method for yourself and your loved ones. This emotional release technique soothes stress, anxiety, physical pain and other emotional problems.

