Activité ludique et aquatique pour les enfants au Sensoria Rio Sensoria Rio Saint-Lary-Soulan
Activité ludique et aquatique pour les enfants au Sensoria Rio Sensoria Rio Saint-Lary-Soulan mercredi 22 octobre 2025.
Activité ludique et aquatique pour les enfants au Sensoria Rio
Sensoria Rio SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 17:00:00
fin : 2025-10-22 19:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Il est indispensable de savoir nager. Short de bain interdit.
Limité à 8 personnes. Enfants de 7 à 14 ans. Inscription obligatoire au 05 62 39 50 81. 11€ .
Sensoria Rio SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
It is essential to know how to swim. Swimming shorts are forbidden.
German :
Es ist unerlässlich, schwimmen zu können. Badeshorts sind verboten.
Italiano :
È necessario saper nuotare. Non sono ammessi pantaloncini da bagno.
Espanol :
Debe saber nadar. No se permite el uso de bañadores.
L’événement Activité ludique et aquatique pour les enfants au Sensoria Rio Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-17 par OT de St Lary|CDT65