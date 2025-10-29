Activité ludique et aquatique pour les enfants au Sensoria Rio Sensoria Rio Saint-Lary-Soulan

Activité ludique et aquatique pour les enfants au Sensoria Rio Sensoria Rio Saint-Lary-Soulan mercredi 29 octobre 2025.

Début : 2025-10-29 17:00:00

fin : 2025-10-29 19:00:00

2025-10-29

Il est indispensable de savoir nager. Short de bain interdit.

Limité à 8 personnes. Enfants de 7 à 14 ans. Inscription obligatoire au 05 62 39 50 81. 11€ .

Sensoria Rio SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

It is essential to know how to swim. Swimming shorts are forbidden.

German :

Es ist unerlässlich, schwimmen zu können. Badeshorts sind verboten.

Italiano :

È necessario saper nuotare. Non sono ammessi pantaloncini da bagno.

Espanol :

Debe saber nadar. No se permite el uso de bañadores.

