Activité manuelle hiver Condé-sur-Vire lundi 29 décembre 2025.

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Début : 2025-12-29 10:00:00
fin : 2025-12-29 11:30:00

2025-12-29

Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble vous propose de nombreuses activités pendant les vacances scolaires.

Rendez-vous le 29 décembre prochain pour une activité manuelle d’hiver dédiée aux enfants de moins de 3ans.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 07 44 96 76 43
Ces activités ne sont pas réservées aux personnes habitant la commune (tout le monde peut participer).   .

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 44 96 76 43  polefamille@bveconde.fr

