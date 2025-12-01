Activité manuelle hiver Condé-sur-Vire
14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire Manche
Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble vous propose de nombreuses activités pendant les vacances scolaires.
Rendez-vous le 29 décembre prochain pour une activité manuelle d’hiver dédiée aux enfants de moins de 3ans.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 07 44 96 76 43
Ces activités ne sont pas réservées aux personnes habitant la commune (tout le monde peut participer). .
14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 44 96 76 43 polefamille@bveconde.fr
