[Activité manuelle] Viens construire ta boule de Noël Estran-Cité de la Mer Dieppe

[Activité manuelle] Viens construire ta boule de Noël

Estran-Cité de la Mer / 37 rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-12-29 15:30:00

fin : 2025-12-29

2025-12-29 2025-12-30 2026-01-02

Les 29 et 30 décembre ainsi que le 2 janvier, les petits artistes dès 4 ans pourront participer à un atelier manuel chaleureux et festif, où ils apprendront à fabriquer une décoration unique à suspendre au sapin.

Encadré sur place et réalisé sous la responsabilité d’un parent, cet atelier d’une durée d’1 heure permet aux enfants de laisser libre cours à leur imagination, tout en repartant avec leur création personnalisée.

Un moment créatif, convivial et rempli de magie, parfait pour prolonger l’esprit de Noël en famille !

Les places étant limitées, la réservation est recommandée. .

Estran-Cité de la Mer / 37 rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

