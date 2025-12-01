[Activité manuelle] Viens construire ton père Noël Estran-Cité de la Mer Dieppe

[Activité manuelle] Viens construire ton père Noël

Estran-Cité de la Mer / 37 rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Les 22, 23 et 26 décembre, les petits bricoleurs dès 4 ans pourront participer à un atelier manuel amusant et chaleureux, où ils réaliseront un Père Noël tout mignon à rapporter à la maison.

Durant cet atelier d’1 heure, les enfants laissent parler leur imagination tout en découvrant le plaisir de fabriquer une décoration de Noël de leurs mains. Une activité simple, ludique et idéale pour partager un moment complice en famille au cœur des fêtes.

Les places étant limitées, la réservation est vivement conseillée.

Une jolie façon de plonger dans la magie de Noël dès les premiers jours des vacances ! .

