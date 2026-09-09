Activité – Mercredis de l’Hydronef Longué-Jumelles
mercredi 14 avril 2027 · Longué-Jumelles
Informations pratiques
Longué-Jumelles
Activité – Mercredis de l’Hydronef
Avenue du Moulin Longué-Jumelles Maine-et-Loire
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-14
fin : 2027-08-11
Date(s) :
2027-04-14 2027-05-12 2027-06-09 2027-07-07 2027-08-11
Cette découverte se prolonge avec des ateliers manuels et créatifs, conçus pour stimuler leur imagination tout en consolidant leurs connaissances.
Les enfants sont invités à plonger dans l’univers fascinant du Moulin Hydronef spécialement conçu pour eux.
Un mercredi par mois, le Moulin Hydronef propose aux enfants de 5 à 12 ans de découvrir leur créativité à travers des ateliers ludiques et artistiques. Les ateliers se déroulent dans une ambiance conviviale, favorisant l’expression, l’imagination et le plaisir de faire ensemble. Une manière interactive d’apprendre tout en s’amusant !
De 10h à 11h30 : Petits 5-8 ans
De 15h à 16h30 : Grands 9-12 ans
PRECISIONS HORAIRES :
Mercredi 14 avril 2027 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30.
Mercredi 12 mai 2027 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30.
Mercredi 9 juin 2027 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30.
Mercredi 7 juillet 2027 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30.
Mercredi 11 août 2027 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30. .
Avenue du Moulin Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
This discovery continues with manual and creative workshops designed to stimulate their imagination while consolidating their knowledge.
L’événement Activité – Mercredis de l’Hydronef Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-09-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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