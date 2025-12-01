Activité origamis Saint-Julien-Molhesabate
Activité origamis Saint-Julien-Molhesabate mardi 30 décembre 2025.
Activité origamis
salle sous mairie Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire
Début : 2025-12-30 15:00:00
fin : 2025-12-30 16:30:00
2025-12-30
15h à 16h30 atelier origamis proposé par Pascale Méli, à partir de 10 ans . Venez confectionner des animaux, décorations de Noël…Apporter papier de couleur si possible et feutre noir
salle sous mairie Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
3 to 4:30 pm Origami workshop by Pascale Méli, ages 10 and up. Come and make animals, Christmas decorations… Bring colored paper if possible and black felt-tip pen
L’événement Activité origamis Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2025-12-09 par Haut Pays du Velay Tourisme