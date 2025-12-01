Activité origamis

salle sous mairie Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 15:00:00

fin : 2025-12-30 16:30:00

Date(s) :

2025-12-30

15h à 16h30 atelier origamis proposé par Pascale Méli, à partir de 10 ans . Venez confectionner des animaux, décorations de Noël…Apporter papier de couleur si possible et feutre noir

.

salle sous mairie Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

3 to 4:30 pm Origami workshop by Pascale Méli, ages 10 and up. Come and make animals, Christmas decorations… Bring colored paper if possible and black felt-tip pen

L’événement Activité origamis Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2025-12-09 par Haut Pays du Velay Tourisme