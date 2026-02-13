Activité parent-enfant : Balade à dos d’ânes Ferme pédagogique de Cœur à Cœur Hénansal

Activité parent-enfant : Balade à dos d’ânes

Ferme pédagogique de Cœur à Cœur 7 Route de la Vallée Hénansal Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

La ferme pédagogique de Cœur à Cœur vous ouvre ses portes ! Et pour découvrir tous les animaux de la ferme, on vous propose un petit tour avec les ânes. Trotro rigolo !

A partir de 4 ans, sur inscription. .

