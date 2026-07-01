Activité pêche à la truite Saint-Pardoux-le-Vieux
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Pardoux-le-Vieux
Informations pratiques
Saint-Pardoux-le-Vieux
Activité pêche à la truite
Saint-Pardoux-le-Vieux Corrèze
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 13:15:00
fin : 2026-07-30 17:15:00
Date(s) :
2026-07-30
NOUVELLE ACTIVITÉ À LA STATION SPORTS NATURE HAUTE-CORRÈZE !
Cet été, nous sommes heureux de vous proposer une toute nouvelle activité, en partenariat avec la Fédération Départementale de Pêche de la Corrèze. Destination Pêche Corrèze
Au programme: pêche à la truite
Ces séances sont accessibles à tous, que vous souhaitiez découvrir la pêche ou perfectionner votre technique avec les conseils d’un animateur spécialisé.
Les places étant limitées, nous vous conseillons de réserver rapidement. .
Saint-Pardoux-le-Vieux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72
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English : Activité pêche à la truite
L’événement Activité pêche à la truite Saint-Pardoux-le-Vieux a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze