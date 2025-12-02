Activité Peintures Rupestres contemporaines le street art ! Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence
Activité Peintures Rupestres contemporaines le street art ! Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence mardi 2 décembre 2025.
Activité Peintures Rupestres contemporaines le street art !
Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 26 avenue Sadi Carnot Valence Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 14:30:00
fin : 2025-12-02 16:30:00
Date(s) :
2025-12-02
Le street art, en français art de rue ou art urbain, se déploie sur les murs des villes.
Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 26 avenue Sadi Carnot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com
English :
Street art, or urban art as it’s also known, takes over city walls.
German :
Street Art, auf Deutsch Straßenkunst oder urbane Kunst, findet sich auf den Mauern der Städte.
Italiano :
La street art, nota anche come arte urbana, si trova sui muri delle città.
Espanol :
El arte callejero, también conocido como arte urbano, se encuentra en las paredes de las ciudades.
