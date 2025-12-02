Activité Peintures Rupestres contemporaines le street art ! Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence

Activité Peintures Rupestres contemporaines le street art !

Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 26 avenue Sadi Carnot Valence Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 14:30:00

fin : 2025-12-02 16:30:00

Date(s) :

2025-12-02

Le street art, en français art de rue ou art urbain, se déploie sur les murs des villes.

English :

Street art, or urban art as it’s also known, takes over city walls.

German :

Street Art, auf Deutsch Straßenkunst oder urbane Kunst, findet sich auf den Mauern der Städte.

Italiano :

La street art, nota anche come arte urbana, si trova sui muri delle città.

Espanol :

El arte callejero, también conocido como arte urbano, se encuentra en las paredes de las ciudades.

