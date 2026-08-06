Informations pratiques

Bouillac

Activité physique adaptée

Bouillac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Pavillon de service- Bouillac 14h à 15h

Une séance de prévention santé autour d’exercices physiques adaptés et des conseils pour se maintenir en forme. En partenariat avec Coach pour tous.

Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 .

Bouillac 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73

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English :

L’événement Activité physique adaptée Bouillac a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)