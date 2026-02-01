Activité physique au Centre Socioculturel Centre Socioculturel Falaise

Activité physique au Centre Socioculturel Centre Socioculturel Falaise mercredi 25 février 2026.

Centre Socioculturel 1 Rue des Prémontrés Falaise Calvados

Début : 2026-02-25 10:30:00
fin : 2026-02-25

2026-02-25

À l’occasion des vacances scolaires, le centre socioculturel vous propose des activités à faire en famille, sur inscription.
À l’occasion des vacances scolaires, le centre socioculturel vous propose des activités à faire en famille Bouger en famille autour d’une activité fitness !
Sur inscription, à partir de 5 ans   .

Centre Socioculturel 1 Rue des Prémontrés Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 42 00  centre.socioculturel@falaise.fr

During the school vacations, the sociocultural center offers activities for the whole family, subject to registration.

