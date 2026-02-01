Activité physique au Centre Socioculturel Centre Socioculturel Falaise
Centre Socioculturel 1 Rue des Prémontrés Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : 2026-02-25
Début : 2026-02-25 10:30:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
À l’occasion des vacances scolaires, le centre socioculturel vous propose des activités à faire en famille, sur inscription.
À l’occasion des vacances scolaires, le centre socioculturel vous propose des activités à faire en famille Bouger en famille autour d’une activité fitness !
Sur inscription, à partir de 5 ans .
Centre Socioculturel 1 Rue des Prémontrés Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 42 00 centre.socioculturel@falaise.fr
English :
During the school vacations, the sociocultural center offers activities for the whole family, subject to registration.
