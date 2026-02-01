Activité physique au Centre Socioculturel Centre Socioculturel Falaise

Activité physique au Centre Socioculturel

Centre Socioculturel 1 Rue des Prémontrés Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

À l’occasion des vacances scolaires, le centre socioculturel vous propose des activités à faire en famille, sur inscription.

À l’occasion des vacances scolaires, le centre socioculturel vous propose des activités à faire en famille Bouger en famille autour d’une activité fitness !

Sur inscription, à partir de 5 ans .

Centre Socioculturel 1 Rue des Prémontrés Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 42 00 centre.socioculturel@falaise.fr

English :

During the school vacations, the sociocultural center offers activities for the whole family, subject to registration.

L’événement Activité physique au Centre Socioculturel Falaise a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Falaise Suisse Normande