Activité physique pour tous Decazeville
Activité physique pour tous Decazeville jeudi 4 décembre 2025.
Activité physique pour tous
Place Cabrol Decazeville Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Centre social Decazeville 14h
Une séance de prévention santé autour d’exercices physiques adaptés et des conseils pour se maintenir en forme. En partenariat avec Coach pour tous. Gratuit. Places limitées
Inscription Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 .
Place Cabrol Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Activité physique pour tous Decazeville a été mis à jour le 2025-10-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)