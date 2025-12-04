Activité physique pour tous Decazeville

Place Cabrol Decazeville Aveyron

Centre social Decazeville 14h

Une séance de prévention santé autour d’exercices physiques adaptés et des conseils pour se maintenir en forme. En partenariat avec Coach pour tous. Gratuit. Places limitées

Inscription Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 .

Place Cabrol Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73

