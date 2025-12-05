Activité physique pour tous Decazeville
Activité physique pour tous Decazeville mardi 13 janvier 2026.
Activité physique pour tous
Decazeville Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
Laminoir Decazeville 15h à 16h
Parce que bouger, c’est bon pour la santé ! Des séances d’activité physique d’octobre à février, accessibles à tous. Animé par l’UFOLEP. Gratuit.
Contrat Local de Santé de Decazeville Communauté 06.70.51.91.49 .
Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 6 70 51 91 49
English :
L’événement Activité physique pour tous Decazeville a été mis à jour le 2025-12-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)