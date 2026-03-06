Activité physique pour tous Hall Limoges
Activité physique pour tous Hall Limoges samedi 14 mars 2026.
Activité physique pour tous
Hall 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-31
Venez tester vos aptitudes physiques à travers plusieurs stands animés par l’association Limousin Sport Santé.
Informations complémentaires auprès de la médiathèque municipale. .
Hall 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Activité physique pour tous
L’événement Activité physique pour tous Limoges a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Limoges Métropole