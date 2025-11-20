Activité physique séniors Espace de la Gare Argelès-Gazost

Activité physique séniors

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 10:30:00

fin : 2026-02-19 11:15:00

Date(s) :

2025-11-20

Tous les jeudis. Cycle de 12 séances hebdomadaires. Participez à un cycle de 12 séances d’activités physiques variées, encadrées par l’UFOLEP, pour entretenir votre forme, votre équilibre et votre bien-être ! Au programme découverte et expérimentation d’activités sportives et ludiques dans la convivialité.

Adhésion de 15 € et séances gratuites (sur inscription places limitées).

.

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

Every Thursday. Cycle of 12 weekly sessions. Take part in a 12-session cycle of varied physical activities, supervised by UFOLEP, to maintain your shape, balance and well-being! On the program: discover and try out sports and leisure activities in a friendly atmosphere.

Membership 15? and free sessions (registration required places are limited).

German :

Jeden Donnerstag. Zyklus von 12 wöchentlichen Sitzungen. Nehmen Sie an einem Zyklus von 12 Sitzungen mit verschiedenen körperlichen Aktivitäten teil, die von der UFOLEP betreut werden, um Ihre Fitness, Ihr Gleichgewicht und Ihr Wohlbefinden zu erhalten! Auf dem Programm stehen die Entdeckung und das Ausprobieren von sportlichen und spielerischen Aktivitäten in geselliger Runde.

Mitgliedschaft von 15 ? und kostenlose Sitzungen (auf Anmeldung begrenzte Plätze).

Italiano :

Ogni giovedì. Ciclo di 12 sessioni settimanali. Partecipate a un ciclo di 12 sessioni di attività fisiche varie, sotto la supervisione dell’UFOLEP, per mantenervi in forma, in equilibrio e per sentirvi bene! In programma: scoprire e provare attività sportive divertenti in un’atmosfera amichevole.

15 iscrizioni e sessioni gratuite (iscrizione obbligatoria i posti sono limitati).

Espanol :

Todos los jueves. Ciclo de 12 sesiones semanales. Participe en un ciclo de 12 sesiones de actividades físicas variadas, supervisadas por la UFOLEP, para mantenerse en forma, equilibrado y sentirse bien En el programa: descubra y pruebe actividades deportivas divertidas en un ambiente agradable.

15 de afiliación y sesiones gratuitas (inscripción obligatoria plazas limitadas).

L’événement Activité physique séniors Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-11-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65