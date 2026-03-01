Activité piou-piou à la manière des cromagnons Micro-Folie de Falaise Falaise
Activité piou-piou à la manière des cromagnons Micro-Folie de Falaise Falaise mercredi 18 mars 2026.
Activité piou-piou à la manière des cromagnons
Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados
Début : 2026-03-18 10:00:00
fin : 2026-03-18 11:30:00
2026-03-18
Rejoins nous à la grotte Micro-folie avec tes parents où tu découvriras comment mélanger des pigments et dessiner sur les murs (attention à ne pas reproduire à la maison)
En famille, à partir de 4 ans.
Sur inscription .
Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr
English : Activité piou-piou à la manière des cromagnons
Join us at the Micro-folie cave with your parents, where you can discover how to mix pigments and draw on the walls (take care not to reproduce at home).
For all the family, from 4 years upwards.
