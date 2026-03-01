Activité piou-piou à la manière des cromagnons Micro-Folie de Falaise Falaise

Activité piou-piou à la manière des cromagnons

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 10:00:00

fin : 2026-03-18 11:30:00

Date(s) :

2026-03-18

Rejoins nous à la grotte Micro-folie avec tes parents où tu découvriras comment mélanger des pigments et dessiner sur les murs (attention à ne pas reproduire à la maison)

En famille, à partir de 4 ans.

Rejoins nous à la grotte Micro-folie avec tes parents où tu découvriras comment mélanger des pigments et dessiner sur les murs (attention à ne pas reproduire à la maison)

En famille, à partir de 4 ans.

Sur inscription .

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Activité piou-piou à la manière des cromagnons

Join us at the Micro-folie cave with your parents, where you can discover how to mix pigments and draw on the walls (take care not to reproduce at home).

For all the family, from 4 years upwards.

L’événement Activité piou-piou à la manière des cromagnons Falaise a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Falaise Suisse Normande